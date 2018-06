Delitzsch

Nach einer Schlägerei und fremdenfeindlichen Äußerungen sucht die Polizei in Delitzsch nach fünf bislang unbekannten Jugendlichen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Grünstraße.

Wie die Polizei berichtete, wurden die drei Geschädigten ausländischer Nationalität – zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen, ein 15 Jahre altes Mädchen – zunächst von den unbekannten Jugendlichen beleidigt.

Ausgehend von den gesuchten Tätern sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten gekommen. Dabei wurden die drei Opfer verletzt sowie ihre Bekleidung beschädigt.

Personenbeschreibung

In dem Fall hat nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht mit folgenden Beschreibungen nach den fünf Jugendlichen: Alle seien männlich und offenbar zwischen 15 und 17 Jahre alt.

– Die erste Person hatte eine Glatze, ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und muskulös. Der Jugendliche trug eine kurze schwarze Hose und ein weißes T-Shirt.

– Der Zweite ist ebenfalls etwa 1,70 Meter groß, etwas kräftig und hat kurze blonde Haare. Er trug eine lange grau-schwarze Jogginghose und ein blaues T-Shirt.

– Der Dritte hat Glatze, ist 1,60 Meter groß, schlank und muskulös. Er hat einen Nasenring und ist am rechten Arm tätowiert. Bekleidet war er mit einem weißen, schmutzigen T-Shirt und einer knielangen kaputten schwarzen Hose.

– Der Vierte ist 1,70 Meter groß und schlank. Er hat kurze blonde Haare mit etwas längerem Deckhaar und Kotletten.

– Der Fünfte ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und hat blonde gesträhnte kurze Haare.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo (Husarenpark 21, 04860 Torgau, Telefon 03421/756100) zu melden.

Von kasto