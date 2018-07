Wurzen

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag auf Anfrage bestätigte, sei in der Nacht zum Sonntag mindestens ein Mann verletzt worden. „Der war allerdings so stark alkoholisiert, dass er keine schlüssigen Angaben zu den angeblichen Vorkommnissen machen konnte“, berichtete Michael Fengler von der Pressestelle. Der genaue Tathergang und beteiligte Personen seien nicht verifizierbar.

Klar sei nur, dass Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr die Polizei wegen einer tätlichen Auseinandersetzung nach Wurzen gerufen wurde. Gerüchten, wonach in der Nacht einheimische und ausländische Bewohner aneinandergeraten waren, kann die Polizei weder bestätigen noch dementieren. Fengler: „Wir führen Ermittlungen zu einer gefährlichen und einer einfachen Körperverletzung. Zu den Tatbeteiligten liegen uns bislang keine eindeutigen Erkenntnisse vor.“

Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) berichtete von „insgesamt sieben Anzeigen wegen Körperverletzungen. Alkohol hat dabei immer eine Rolle gespielt. Wir waren darauf vorbereitet und ausreichend Security-Kräfte und Polizei vor Ort. Die waren immer Herr der Lage und haben eingegriffen, wenn es notwendig war“, so Röglin.

Nach dem Wurzener Parkfest beschwerten sich Anwohner angrenzender Straßen zudem über Lärmbelästigungen weit nach Mitternacht.

Von thl