Erfurt

26.440 geschmuggelte Zigaretten und 648 Liter Dosen-Bier haben Erfurter Zöllner auf der Autobahn 4 bei der Kontrolle eines rumänischen Kleintransporters entdeckt. Die Zigaretten seien unter anderem in Kartons zwischen der Ladung, zum Teil aber auch in mehreren großen Plastikflaschen versteckt gewesen, teilte das Hauptzollamt am Montag in Erfurt mit.

Als der 40 Jahre alte Fahrer seinen bis unter das Dach beladenen Wagen ausräumen musste, seien auch die Paletten mit dem Bier zum Vorschein gekommen. Die Glimmstängel, für die der Mann nun noch etwa 4200 Euro Tabaksteuer zahlen muss, wurden beschlagnahmt. Das Bier habe der 40-Jährige dagegen behalten dürfen, nachdem er rund 90 Euro Biersteuer entrichtet habe. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der vergangenen Woche.

Von LVZ