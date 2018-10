Colditz

Schwerer Unfall bei Colditz: Ein Schulbus ist am Montagfrüh zwischen Schönbach und Leisenau mit einem Audi zusammengeprallt. Der Bus war mit rund 20 Kindern auf dem Weg von Grimma nach Colditz unterwegs, als er gegen sieben Uhr auf der B 107 mit dem Pkw kollidierte.

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Colditz sind Rettungskräfte vor Ort, um die Verletzten zu bergen.. Quelle: Frank Schmidt

Kinder verlassen über Notausstieg den Bus

Rund 20 Kinder saßen in dem Bus, der in den Straßengraben rutschte. Ersten Angaben zufolge kamen die Kinder mit dem Schock davon. Sie mussten den Bus über die Notausstiege der Seitenscheiben verlassen. Der Audifahrer wurde dagegen schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Die B 107 zwischen Leisenau und Schönbach ist voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort, um den Verletzten zu retten.

Von Frank Schmidt