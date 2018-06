Döbeln

Frau weg, Waffe weg, Job in Döbeln weg. Für einen Polizisten kam es 2017 privat und dienstlich richtig dicke. Am 6. Dezember vergangenen Jahres ließ sich der Mittvierziger dann zu einer Äußerung hinreißen, die ihm einen Strafbefehl wegen Beleidigung einbrachte. Dagegen legte er Einspruch ein. Strafrichter Janko Ehrlich verhandelte am Freitag im Amtsgericht Döbeln.

Kollege soll „Schwein“ sein

Der Beamte habe nach einem Gespräch mit dem Ersten Polizeihauptkommissar Andree Wagner, dem Leiter des Polizeireviers Döbeln, gesagt: „Das wird das Schwein nicht überleben“ und dabei in Richtung des Büro eines Polizeihauptkommissars gezeigt.

Knatsch ging voraus

„Das stimmt nicht. Ich habe mir den Rucksack aufgesetzt“, sagte der Angeklagte. Möglicherweise habe man das als Zeigen missdeutet. Er stellte den Beweisantrag, einen Ortstermin zu veranstalten. Strafrichter Ehrlich sollte diesen später als unbegründet zurückweisen. Auch den Strafbefehl kritisierte der Angeklagte. Zunächst werde der Tatvorwurf als „Bedrohung“ angegeben, das schriftliche Urteil nennt aber Beleidigung als Tatbestand. Diesen formale Unrichtigkeit sah Richter Ehrlich aber als nicht erheblich an. „Ich bin mir noch nicht mal sicher, weswegen ich hier sitze. Ich habe niemanden bedroht“, sagte der Polizist. Er räumte aber ein, dass ihm das Wort „Schwein“ im Eifer des Gefechtes rausgerutscht sein kann. Er schilderte dem Gericht auch die Vorgeschichte des 6. Dezembers 2017. Nach seinen Worten hat es zwischen ihm und dem Hauptkommissar schon länger Knatsch gegeben. Grund: Dieser hat ihm die Frau ausgespannt. Und ihn danach bezichtigt, er würde seiner Ex nachstellen. Dabei sei er doch bloß zufällig an deren neuem Wohnort vorbeigefahren. Er schilderte eine ganz üble Trennungsgeschichte.

Versetzung bringt Blut in Wallung

Revierleiter Wagner bestätigte als Zeuge den Zwist unter den Beamten. „Ich hatte am 6. Dezember ein Personalgespräch angesetzt, um ihm zu sagen, dass er innerhalb der Polizeidirektion Chemnitz umgesetzt wird.“ Als Grund gab der Erste Hauptkommissar den Beziehungsstreit an, den der Angeklagte mit dem anderen Polizisten hatte. Nach Andree Wagners Worten hatte dieser bereits im Vorfeld zu einer Körperverletzung geführt. „Er hat seinen Nebenbuhler niedergeschlagen.“ Verurteilt wurde der Mittvierziger dafür aber nicht. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Auflagen eingestellt. Bereits vor der Versetzung hatte Andree Wagner dem Angeklagten die Dienstwaffe weggenommen und ihn in den Polizeiposten Waldheim versetzt. Nach dem Personalgespräch sei der Angeklagte sehr aufgeregt gewesen, sagte der Revierleiter. Er bestätigte, dass der Satz mit dem Schwein so gefallen ist.

Richter zeigt Verständnis

„Schwein bleibt Schwein. Das ist eine Beleidigung“, sagte Richter Ehrlich, deswegen zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen á 25 Euro verurteilte. Weil der Beamte nichts zu seinem Einkommen sagte, schätzte das Gericht die Tagessatzhöhe. „Es war eine emotional sehr aufgeladene Situation. Ich kann das schon verstehen, wenn es dauernd was in den Nacken gibt“, zeigte Richter Ehrlich ein gewisses Verständnis für den Angeklagten.

Angeklagter will Geldstrafe absitzen

„Ich werde hier sowieso nichts mehr bezahlen. Da können sie mir gleich die Hafttage geben und mir sagen, wo ich mich melden soll“, hatte der Polizist bereits im Vorfeld angekündigt. Da hatte ihn Richter Ehrlich gefragt, weshalb er das Angebot nicht angenommen habe, auch das Beleidigungsverfahren gegen Auflage einzustellen.

Ob er trotz vollmundiger Ankündigung tatsächlich ins Gefängnis geht, ist unklar. Zunächst fechtet der Polizist das Urteil an. In seinem Schlusswort hatte er Freispruch beantragt.

Von Dirk Wurzel