Gommern/Leipzig

Nach Wochen fast ohne Regen haben mehrere Gewitter teils heftige Niederschläge nach Sachsen-Anhalt gebracht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig zog am Donnerstag ein Gewitterband über das Land hinweg. Besonders viel Regen fiel im Jerichower Land. Bei Gommern musste eine Straße gesperrt werden, weil der Starkregen eine Böschung abrutschen ließ. Die Bahn stellte den Zugverkehr zwischen Königsborn und Güterglück ein, weil die Gleise überflutet wurden. Im Landkreis Mansfeld-Südharz führten Blitzeinschläge zu mehreren Bränden.

Am meisten Regen fiel nach Angaben des DWD in Genthin. Etwa 100 bis 120 Liter pro Quadratmeter seien während des Gewitters runtergekommen, sagte ein Meteorologe. „Aber auch die Region um Aschersleben und Bernburg, wo es zuletzt besonders trocken war, hat mit 20 bis 30 Litern einiges abgekommen.“ Im Lauf des Tages zogen die Gewitter den Angaben zufolge in Richtung Brandenburg ab. Nur im Harz waren weiterhin vereinzelt Gewitter möglich.

Überschwemmungen und Blitzeinschläge

An einer Brücke der Bundesstraße 184 bei Gommern rutschte wegen des Starkregens eine Böschung ab. Die Ortsumgehung wurde gesperrt. Betroffen war nach Angaben des Verkehrsministeriums der Abschnitt vom Abzweig B246a bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 1220 in Richtung Karith. Experten sollten das Ausmaß der Schäden untersuchen. Bis wann die Strecke repariert wird, blieb zunächst offen.

Die Deutsche Bahn sperrte die Strecke zwischen Königsborn und Güterglück. Wegen einer Überschwemmung im Bahnhof Gommern kam es zu einer technischen Störung an der Strecke. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wie die Bahn auf ihrer Homepage mitteilte. Betroffen sind den Angaben zufolge die Regionalbahn 42 und der Regionalexpress 13 zwischen Magdeburg und Dessau. Die Strecke bleibe auf jeden Fall bis zum Betriebsschluss am Donnerstag gesperrt, sagte ein Bahnsprecher.

Mehrere Blitzeinschläge beschäftigten die Feuerwehr im Landkreis Mansfeld-Südharz. In Unterrißdorf schlug der Blitz ins Dach eines Doppelhauses ein. Es entstand ein Brand, der den Angaben zufolge rund 60.000 Euro Schaden verursachte. Verletzt wurde niemand. Auch in Hettstedt schlug ein Blitz in ein Hausdach, durch das Feuer entstanden etwa 4000 Euro Schaden.

Von LVZ