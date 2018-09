Chemnitz

Bei den Ausschreitungen am vergangenen Montag in Chemnitz hat laut der „Welt am Sonntag“ eine schwere Panne bei der Polizei zur Unterbesetzung geführt. Es seien sehr wohl zusätzliche Kräfte der Bundespolizei als Verstärkung angefordert worden, berichtet die Zeitung. Die Anfrage sei aber an die falsche Stelle gerichtet worden, weshalb Unterstützung ausblieb.

Das Innenministerium in Dresden bestätigte der „Welt am Sonntag“ auf Anfrage, dass es während des Einsatzes am Abend einen Hilferuf der Polizeidirektion Chemnitz ans Lagezentrum des Innenministeriums gab und die Bundespolizeiinspektion Pirna um Unterstützung gebeten wurde. Das sei allerdings kurzfristig nicht möglich gewesen.

Anruf in Pirna statt in Potsdam

Zuständig für derartige Anforderungen wäre laut der Zeitung das Bundespolizeipräsidium in Potsdam und nicht die untergeordnete Dienststelle in Pirna gewesen. Dieser übliche Meldeweg sei „unverständlicherweise“ nicht beschritten worden. Dabei hätten mehrere Hundertschaften nach Chemnitz beordert werden können, bei Bedarf auch mit Hubschraubern.

Am Montagabend standen 6000 Demonstranten aus dem rechten Spektrum, darunter gewaltbereite Neonazis und Hooligans, etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber - dazwischen knapp 600 Polizisten. Es gab mindestens 20 Verletzte, unter ihnen zwei Polizisten.

Tausende Teilnehmer zu Demos am Samstag erwartet

Am Samstag sind in Chemnitz erneut mehrere Demonstrationen angemeldet, zu denen tausende Teilnehmer erwartet werden. AfD und Pegida planen einen Schweigemarsch, „Pro Chemnitz“ zieht unter den Augen von Karl Marx auf. Das Bündnis „Chemnitz nazifrei“ ruft unter dem Motto „Herz statt Hetze“ zum Gegenprotest auf.

