Sangerhausen

Die Polizei prüft disziplinarrechtliche Schritte gegen zwei pensionierte Polizeibeamte, die an einem fremdenfeindlichen Vorfall in Sangerhausen beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden Männer sollen Freitagabend am Markt eine Deutsche und einen Afrikaner beleidigt haben, teilte die Polizei am Sonntag in Halle mit. Bei einem späteren Zusammentreffen sollen weitere fremdenfeindliche Äußerungen gefallen sein, zudem soll es zu Körperverletzungen gekommen sein.

Die „Mitteldeutsche Zeitung“ zitierte online aus einem internen Bericht der Polizei, wonach einer der Ex-Polizisten der 23-jährigen Frau ins Gesicht geschlagen und sie weggestoßen haben soll. Als sie am Boden gelegen habe, sei ihr Kopf mehrfach auf das Pflaster geschlagen worden. Es gebe Zeugen. Eine Polizeisprecherin sagte, es gebe unterschiedliche Aussagen zu dem Geschehen, die Ermittlungen zu den genauen Abläufen bräuchten noch Zeit.

Die Polizei teilte weiter mit, der polizeiliche Staatsschutz habe Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. Die Pensionäre hätten Freitagabend in einer Gaststätte an einer privaten Versammlung teilgenommen, an der auch aktive Beamte des Revierkommissariats Sangerhausen teilgenommen hätten.

