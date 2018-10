Wilsdruff

Am Mittwochmorgen hat es im Zuge eines Auffahrunfalls auf der Autobahn 4 zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West gewaltig gekracht. Die Fahrzeuge standen staubedingt still, was ein litauischer Lkw-Fahrer laut DNN-Informationen zu spät erkannt hatte und daraufhin in den vor ihm stehenden Sattelschlepper fuhr, der wiederum in das nächste Fahrzeug schepperte.

Der litauische Fahrer wurde durch den Unfall in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von den Kräften vor Ort befreit werden. Auch Fahrer und Beifahrer des anderen Sattelschlepper wurden leicht verletzt. Der litauische Fahrer transportierte acht Autos, sieben davon sind zerstört.

Aufgrund des Unfalls und Einsätzen von Rettungskräften und Hubschrauber kam es zu Sperrungen auf der A4. Nach wie vor können Störungen im Verkehr auftreten.

Von mb