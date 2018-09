Naumburg

Ein Geisterfahrer hat im Burgenlandkreis auf der Autobahn 9 einen schweren Unfall verursacht. Fünf Menschen seien dabei verletzt worden, drei davon schwer, teilte die Polizei in Halle am Dienstagmorgen mit. Der 46 Jahre alte Autofahrer sei am Montagabend an der Anschlussstelle Naumburg in Richtung Berlin auf die Autobahn aufgefahren. Er habe dann aus noch unbekannter Ursache gewendet und sei in die falsche Richtung gefahren.

Zusammenstoß auf der Mittelspur

Ein 58 Jahre alter Autofahrer sah ihn zu spät. Die Fahrzeuge stießen auf der mittleren Spur zusammen und wurden zur Seite geschleudert. Das Auto des 58-Jährigen landete auf der linken Spur, wo es von einem weiteren Fahrzeug gestreift wurde.

Drei Schwerverletzte

Der 46 Jahre alte Geisterfahrer sowie der 58-jährige Fahrer des zweiten Autos und dessen 58 Jahre alte Beifahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 38 Jahre alte Fahrer des dritten Autos und dessen 32 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die A9 war für die Unfallaufnahme und Bergung etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Von LVZ