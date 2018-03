Auto kracht in Straßenbahn-Haltestelle

Dresden. Ein Autofahrer ist am Montagmittag in Dresden-Dobritz von der Straße abgekommen und auf die Absperrung einer Straßenbahnhaltestelle aufgefahren. Der Fahrer befuhr die Straße Moränenende in Dobritz und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Bei dem Unfall um 11.10 Uhr fuhr der VW Passat zunächst unkontrolliert über den Fußweg und fuhr dann auf die Bande der Straßenbahnhaltestelle „Breitscheidstrasse“ auf. Dabei rammte das Auto einen Lichtmast.

Das Auto fuhr auf die Bande der Straßenbahnhaltestelle „Breitscheidstrasse“ auf. Quelle: Roland Halkasch

Nach ersten Informationen hatte der Fahrer während der Fahrt gesundheitliche Probleme. Er wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Haltestelle wurde kurzzeitig gesperrt.

Von tg