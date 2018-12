Nossen

Am ersten Weihnachtsfeiertag kam es gegen 11.40 Uhr auf der K 8053 in Nossen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Renault Clio war in Richtung Gruna unterwegs.

Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Kleinwagen und prallte gegen einen Baum. Der Renault überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der junge Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am Renault entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Kreisstraße war wegen des Unfalls gesperrt.

Von rh