Schwerlasttransport verhakt sich in Dorf bei Erfurt

Andisleben. Zu lang und zu breit: Ein Schwerlasttransport macht der Polizei in Andisleben (Kreis Sömmerda) zu schaffen. Das 44 Meter lange und sechs Meter breite Gespann hat sich am Morgen in einer Doppelkurve verhakt.

Dieser Transporter musste in Andisleben einen unfreiweilligen Stopp einlegen. Quelle: Polizei

Bereits in der vergangenen Nacht hatte der 180 Tonnen schwere Transport an verschiedenen Stellen Schaden angerichtet. In Erfurt blieb er an einer Ampel hängen, in Walschleben waren Bordsteine im Weg.

Bereits auf dem Weg in dieser Dorf entstand Schaden in Erfurt und Walschleben. Quelle: Polizei

Die Verantwortlichen suchen nun in Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt eine Lösung, um das Fahrzeug durch die Kurve zu manövrieren. Die Ortsdurchfahrt ist derzeit nicht passierbar. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

mro