Chemnitz

In Chemnitz reißt die Serie von Bombendrohungen nicht ab. Am Dienstag sprach zum vierten Mal binnen rund zwei Wochen ein Anrufer eine Drohung gegen das Jugendamt im Gebäudekomplex Moritzhof aus. Wie die Polizei bekanntgab, ging der Anruf kurz nach 13.00 Uhr erneut beim Führungs- und Lagezentrum ein. Nach der Evakuierung wurde das Gebäude bis in die Abendstunden durchsucht. Dabei kamen auch Sprengstoffsuchhunde zum Einsatz.

Zuvor waren bereits am 25. Oktober, am 1. November und zuletzt am Dienstag Bombendrohungen gegen das Jugendamt ausgesprochen worden. Die Polizei musste jedes Mal Personen in Sicherheit bringen. Bei den anschließenden Überprüfungen des Komplexes wurde nichts Verdächtiges gefunden. In dem Gebäude in der Innenstadt befinden sich neben dem Jugendamt auch das Sozialamt sowie die Geschäftsstelle der Sparkasse Chemnitz und ein Kindergarten.

Täter rief von Telefonzelle an

Im Zusammenhang mit den beiden jüngsten Fällen verfolgt die Polizei offenbar konkrete Spuren: Der Anruf am Donnerstag kam von einem öffentlichen Telefon an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße Ecke Georgstraße, unmittelbar neben dem Busbahnhof. Die Polizei sucht Zeugen, die dort zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr eine Person gesehen haben.

Auch der Anruf am 6. November wurde von einer Telefonzelle aus geführt. Der mutmaßliche Täter hat den Angaben zufolge den Drohanruf um 16.23 Uhr von einer Telefonsäule in der Augustusburger Straße abgesetzt. Diese befinde sich unmittelbar an der Haltestelle „Tschaikowskistraße“. Zum Zeitpunkt des Anrufes hätten dort mehrere Menschen auf die Straßenbahn gewartet. Die Polizei sucht auch dort nach Zeugen, die Personen im Bereich der Telefonsäule gesehen haben.

Von LVZ