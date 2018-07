Dresden

Am Montagabend hat ein 39-Jähriger gegen 20 Uhr eine Frau am Elbufer nahe der Hamburger Straße sexuell belästigt. Der Tunesier sprach die aus Aserbaidschan stammende 18-Jährige an, beleidigte und bedrohte sie kurze Zeit später. Anschließend zog er sich nackt aus, schlug die junge Frau und berührte sie unsittlich. Drei Passanten kamen der 18-Jährigen zur Hilfe geeilt und alarmierten die Polizei.

Diese konnte den Tatverdächtigen noch in der näheren Umgebung vorläufig festnehmen, informiert die Dresdner Polizeidirektion am Dienstagmorgen. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-Jährige mit 1,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Von lml