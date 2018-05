Berlin -

Weil er eine Frau aus Thüringen in einem Zug nach Berlin sexuell belästigt haben soll, ist ein Mann vorläufig festgenommen worden. Die 18-Jährige war am Montagabend mit zwei weiteren Thüringerinnen in Magdeburg in den Regionalexpress eingestiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Während der Fahrt habe der 39-Jährige aus Sachsen-Anhalt die Frauen zunächst verbal belästigt. Sie wechselten daraufhin mehrfach ihren Sitzplatz, doch der Mann folgte ihnen.

Reisende alarmieren Polizei

Als die Frauen ihn um Ruhe baten, griff er der 18-Jährigen an die Innenseite ihres Oberschenkels. Sie konnte weitere Angriffe abwehren, indem sie seine Hand wegschob und sich zu anderen Reisenden setzte. Diese alarmierten die Polizei. Der Mann wurde in Berlin am Bahnhof Zoo von den Sicherheitskräften vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Von LVZ