Spielende Kinder entdecken Skelett ohne Kopf

Barleben. An einer Bahnstrecke in Barleben haben Kinder beim Spielen ein menschliches Skelett ohne Kopf gefunden. Der Torso habe vermutlich schon länger dort gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Mitte März hatten Kinder in der Nähe einen menschlichen Schädel entdeckt. Ob Schädel und Körper von derselben Person stammten, stehe noch nicht fest, sagte der Polizeisprecher. Rechtsmedizin und Spurensicherung untersuchten den neuen Fund. Auch beim Schädel steht ein Untersuchungsergebnis bislang aus. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei aber nicht.

LVZ