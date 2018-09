Chemnitz

In Chemnitz könnte möglicherweise eine Waffenverbotszone eingeführt werden. Ordnungsbürgermeister Miko Runkel kündigte am Freitag an, dass die Stadt die Einführung eines solchen Gebietes prüfe, wie die Stadtverwaltung Chemnitz bestätigte. Die Stadt werde dazu an das Sächsische Innenministerium herantreten. Davor hatten Medien darüber berichtet.

Je nach Schwere und Häufigkeit der Ordnungswidrigkeiten seien Bußgelder bis zu 10.000 Euro möglich, teilte das Innenministerium nach der Verabschiedung der Kabinettsverordnung im August 2017 mit. Für private Sicherheitsdienste, Handwerker, Gastronomen und Anwohner gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen, hieß es weiter.

Umsetzung in Chemnitz noch unklar

Die Prüfung einer solchen Zone sei auch eine Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke auf einen 35-Jährigen am 26. August in der Nähe der Karl-Marx-Büste in der Innenstadt, hieß es. In welchen Straßen der Stadt ein Waffenverbot gelten könnte, sei noch unklar.

In Leipzig soll im November eine Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße eingerichtet werden, die ein Kriminalitätsschwerpunkt ist.

Von LVZ