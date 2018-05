Leipzig -

Starkregen und Gewitter haben in einigen Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens für Behinderungen gesorgt.Bei einem schweren Unfall in Thiendorf (Landkreis Meißen) ist ein 63-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.

Beim Versuch einen umgestürzten Baum zu umfahren, stieß er am Mittwochabend mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei Dresden am Donnerstag mitteilte. Dessen Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Baum sei vermutlich während eines Unwetters am Nachmittag auf die Straße gestürzt, fügte die Polizei hinzu.

S-Bahn-Verkehr gestört

Im Burgenlandkreis ist nach Angaben des Verkehrswarndienstes die Straße zwischen Weißenborn und Droyßig wegen einer Schlammlawine noch gesperrt. Im Wartburgkreis sei die Straße zwischen Wünschensuhl und Fernbreitenbach mit Schlamm überspült.

Ein Blitzeinschlag auf der Strecke zwischen Leipzig und Altenburg störte am Mittwochabend den S-Bahn-Verkehr. Wie eine Bahnsprecherin sagte, wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Die Reparatur des Schadens dauerte bis Mitternacht.

Heftiger Niederschlag

Der meiste Niederschlag fiel laut Deutschem Wetterdienst in einem Streifen von Ortrand (Brandenburg) bis nach Döbeln (Sachsen). Binnen 24 Stunden seien es bis zu 70 Liter gewesen. Am Donnerstag werde in Ostsachsen noch Regen erwartet.

Von LVZ