Altenburg

In Altenburg sind am Montagabend mehrere Personen deutscher und ausländischer Herkunft aneinander geraten. Die Polizei rückte gegen 20 Uhr in die Stauffenbergstraße aus. Durch die eingeleitete Fahndung konnten sechs Beteiligte (im Alter zwischen 14 bis 35 Jahren) gestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe es zunächst verbale Provokationen gegeben, bevor es zur tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Zwei der Beteiligten (32 und 35 Jahre alt) wurden bei dem Streit leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen laufen. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Altenburg, Telefon 03447/4710, zu wenden.

Von LVZ