Mockrehna

Wie die Freiwillige Feuerwehr in Mockrehna informiert, sei eine defekte Strohpresse für das Feuer verantwortlich gewesen. Zirka zehn Hektar Stoppelfeld und 50 Strohballen, die zuvor gepresst wurden, verbrannten.

Zum Einsatz kamen am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr die Feuerwehren aus Mockrehna, Wildenhain, Audenhain und Langenreichenbach – insgesamt 45 Einsatzkräfte waren bei den Löscharbeiten zugange. Durch den schnellen Einsatz konnte die Strohpresse letztlich vor einem Totalschaden gerettet werden.

Zu Feldbränden ist es in den vergangenen Tagen öfter in Nordsachsen gekommen. So geriet am Dienstag nahe Dommitzsch ebenfalls eine Strohpresse in Brand.

Von LVZ