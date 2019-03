Lohmen

Ein Mann ist am Donnerstagabend bei einem Sturz von der Aussichtsplattform am Berghotel Bastei bei Lohmen in der Sächsischen Schweiz ums Leben gekommen. Nach einer Suchaktion mit dem Polizeihubschrauber wurde sein Leichnam in dem bewaldeten und zerklüfteten Gebiet unterhalb der berühmten Basteiaussicht entdeckt und von der Bergwacht geborgen. Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät.

In der Abenddämmerung hatten mehrere Augenzeugen das Geschehen der Terrasse des Panaroma-Restaurants gesehen und die Polizei alarmiert. Demnach sei der Mann nahe der teilweise gesperrten Basteiaussicht in Richtung Elbe gesprungen. Ein weiterer Mann habe vergeblich versucht, einzugreifen. Die Identität des Toten ist mittlerweile geklärt. Die Polizei geht nicht von Fremdeinwirkung aus, sagte ein Sprecher.

Wer Selbsttötungsgedanken hegt, findet bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, auch anonym. Sie bietet Tag und Nacht ein telefonisches Gesprächsangebot für Menschen in Krisen. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche, gebührenfreie Rufnummer: 0800/111 0 111 (evangelisch) oder 0800/111 0 222 (katholisch) oder 0800/1110116123.

Von Daniel Förster