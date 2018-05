Dresden

Nach einem Angriff auf eine Asylunterkunft in Dresden-Klotzsche ermittelt nun das Landeskriminalamt (LKA). Unbekannte Täter haben am frühen Sonnabendmorgen kurz vor 4 Uhr Flaschen und Steine gegen das Gebäude an der Karl-Marx-Straße geworfen und dabei ausländerfeindliche Parolen gerufen, informiert das LKA. Anschließend zündeten sie den die Unterkunft umgebenden Zaun an. Nur durch das schnelle Eingreifen eines Heimbewohners konnte das Feuer zügig erstickt werden.

Die Täter flüchteten in Unbekannte Richtung. Weil die Tat offenkundig politisch motiviert ist, ermittelt nun das zum LKA gehörende Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Die Ermittler versuchten bisher, mit einem Fährtenhund den Tätern auf die Spur zu kommen, haben bisher jedoch keine konkreten Hinweise, wie sie mitteilen. Deshalb bitten sie Zeugen der Tat um Mithilfe.

Insbesondere interessieren sie sich für Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die zur Tatzeit in der Nähe des Asylbewerberheims gesehen worden sind. Ebenso können für ihre Arbeit im Internet gemachte Bemerkungen zu der Tat hilfreich sein. Hinweise sind unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 willkommen.

