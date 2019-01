Dresden

Am Montagabend ist es gegen 20.30 Uhr in der „Star“-Tankstelle an der Dohnaer Straße/Ecke Spitzwegstraße erneut zu einem Überfall gekommen. Zum vierten Mal

innerhalb weniger Tage

überfiel die maskierte, mit einer Pistole bewaffnete Frau eine Tankstelle in Dresden. Nach Aussagen der Polizei soll sie wieder nur einen geringen, dreistelligen Betrag Bargeld erbeutet haben und erneut gelang der Banditin unmittelbar nach dem Raub die Flucht.

Die Star-Tankstelle an der Dohnaer Straße/Ecke Spitzwegstraße. Quelle: Roland Halkasch

Die Polizei setzte ein Großaufgebot an Kräften in Bewegung. Mit Hunden und einem Hubschrauber wurde nach der Räuberin gesucht. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) kam zum Einsatz. Dennoch konnte die Frau in die Dunkelheit der Nacht entkommen. In der Tankstelle sicherten Kriminaltechniker Spuren des Überfalls.

Die gesuchte Frau wird von allen Zeugen übereinstimmend als etwa 1,70 Meter groß und schlank bis hager beschrieben. Sie trug jeweils dunkle Kleider.

Fahndungsfoto der gesuchten Tankstellenräuberin Quelle: Polizei Dresden

Hinweise zu der Gesuchten und andere Beobachtungen, die im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fg