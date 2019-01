Leipzig

Nach dem Angriff auf das Parteibüro der AfD am Donnerstagabend in Döbeln haben Spezialkräfte der Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. „Es handelt sich dabei um drei Deutsche im Alter von 29, 32 und 50 Jahren“, teilte das Sächsische Landeskriminalamt ( LKA) am Freitagmorgen mit.

Der Ermittlungserfolg gelang Beamten der Polizeidirektion Chemnitz im Zusammenspiel mit einer Task Force des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ), das am Donnerstagabend aufgrund des Verdachts auf politisch motivierte Kriminalität eingeschaltet worden war. „Ich freue mich über diesen Ermittlungserfolg und sehe ihn als Ergebnis der intensivierten Zusammenarbeit zwischen den Polizeidienststellen und die konsequente Nutzung der polizeilichen Ressourcen“, sagte LKA-Präsident Petric Kleine.

Den Festgenommenen wird vorgeworfen, am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr vor dem AfD-Büro in der Bahnhofstraße eine Explosion verursacht zu haben. Durch die Wucht der Detonation entstanden an Tür, Rollladen und Fensterscheiben erhebliche Schäden. Im Büro selbst gerieten Werbematerialien in Brand. Zudem wurden zwei vor dem Gebäude geparkte Transporter und Fensterscheiben im Nachbargebäude beschädigt.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Attacke nicht im AfD-Büro, verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Anschlag stelle aber eine Besonderheit dar, „da durch die herbeigeführte Explosion die Schädigung von Menschen bewusst in Kauf genommen wurde“, teilte das LKA mit.

Von Matthias Puppe