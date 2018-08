Wurzen

Der 19-jährige Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwoch auf Nachfrage mit. Gegen den Asylbewerber wird seit dem Wochenende wegen eines Sexualdeliktes ermittelt (die LVZ berichtete). Der Vorfall ereignete sich von Freitag zu Sonnabend in einer Wohnung im Wurzener Ortsteil Dehnitz. Hier lebt der junge Mann aus Guinea gemeinsam mit zwei Mitbewohnern. Zum heutigen Zeitpunkt, so Behördensprecherin Jana Friedrich, gebe es keine neuen Einzelheiten zum Tatvorwurf. „Ich kann nur sagen, dass er nicht vorbelastet ist.“

Party im Plattenbau mit minderjährigen Mädchen

Dem Vernehmen nach wurde in dem Plattenbau der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (WGW) eine Party mit drei Mädchen gefeiert, bei der reichlich Alkohol floss. Als ein Mitbewohner des Beschuldigten von der Spätschicht kam, soll er die betrunkenen Mädchen gebeten haben, zu gehen. Kurz darauf wurde ein Krankenwagen gerufen. „Bei mir war auch schon die Polizei, aber ich weiß von nichts und habe nichts mitbekommen“, sagte eine Nachbarin, die anonym bleiben will. Die jungen Männer kenne sie lediglich vom Ansehen. Probleme, so die Rentnerin, habe es bislang mit ihnen nicht gegeben, „nur manchmal etwas Ärger wegen der Hausordnung oder zu lauter Musik“.

Dezentrale Unterbringung

Jene Aussage bestätigte Stadtsprecherin Cornelia Hanspach. „In Dehnitz sind seit 2015 Flüchtlinge untergebracht und das ohne Vorkommnisse.“ Momentan stelle Wurzen für 150 Asylbewerber dezentral Wohnungen in der Stadt und den Ortsteilen zur Verfügung – allein drei im WGW-Block Am Wachtelberg. „Es war von Beginn an unser Ziel, keine zentrale Unterkunft in Wurzen zu schaffen.“ Zugleich betonte Hanspach, dass die Kommune einzig und allein für die Unterbringung zuständig sei.

Ehrenamtliche kümmern sich um Asylbewerber

Die Betreuung der Flüchtlinge laufe allerdings über die Ausländerbehörde des Landkreises mit den entsprechenden Partnern, wie das DRK oder die Diakonie. Dennoch kümmerten sich in Wurzen viele Ehrenamtliche um die hier lebenden Asylbewerber. „Diese Arbeit wird letztlich von Frauke Sehrt, die beim Netzwerk für demokratische Kultur angestellt ist, koordiniert.“ Darüber hinaus gebe es einmal im Monat regelmäßige Treffen aller Beteiligten. Um auch einen Austausch der Flüchtlinge untereinander zu ermöglichen und den Kontakt zur Verwaltung zu stärken, organisierte das Stadthaus sogar Anfang des Jahres ein Migrantentreffen, an dem ebenfalls Beamte der Polizei teilnahmen. Zum aktuellen Fall wollte sich Hanspach nicht äußern. „Vor allem gilt es jetzt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abzuwarten.“

Laut Ausländerbehörde sind übrigens mit Stichtag 31. Juli insgesamt 794 Flüchtlinge im Landkreis Leipzig zentral sowie 738 Personen dezentral untergebracht.

Von Kai-Uwe Brandt