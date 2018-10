Prachenau

Mehr als 8000 Puten sind am Wochenende in einem Stall im ostsächsischen Prachenau verendet. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Montag mitteilte, war die Lüftung der Stallung ausgefallen. Der wirtschaftliche Schaden betrage nach ersten Schätzungen rund 70.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf und prüft, ob an den Sicherungshauptschaltern möglicherweise manipuliert wurde.

LVZ