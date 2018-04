Görlitz

Ein 45-Jähriger, der am Neonazi-Treffen in Ostritz teilnahm, hat die Ferienwohnung eines Vermieters in Görlitz mit Blut und Kot ruiniert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann bereits am Samstag wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Zur Höhe des Schadens könnten keine Angaben gemacht werden. Jedoch müsse die Wohnung gründlich gereinigt und renoviert werden, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

LVZ