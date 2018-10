Chemnitz

Die Generalbundesanwaltschaft hat am Montagmorgen an verschiedenen Orten in Sachsen und Bayern mehrere mutmaßliche rechtsextreme Terroristen festnehmen lassen. Wie es in einer ersten Stellungnahme der Ermittler heißt, sollen die sechs Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zur selbsternannten Gruppe „Revolution Chemnitz“ gehören und eine Aktion für den 3. Oktober geplant haben.

Den Angaben zufolge sind die sechs festgenommenen Männer wie auch der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe Christian K. zur „Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz" zur rechnen. Sie selbst haben sich auch als "führende Personen in der rechtsextremistischen Szene Sachsens" verstanden.

Nach Gründung der Terrorgruppe am 11. September sollen Christian K., Sten E., Martin H., Marcel W., Sven W., Hardy Christopher W., Tom W. gewalttätige Anschläge auf politisch Andersdenkende und Ausländer geplant und sich dafür bereits um halbautomatische Waffen bemüht haben.

Geplante Aktion am 3. Oktober

Erstmal tätig wurden die mutmaßlichen Terroristen offenbar bereits am 14. September. Damals sollen sie bewaffnet mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und Elektroschockern am Schlossteich in Chemnitz mehrere ausländische Personen angegriffen und verletzt haben. Die Attacke am Schlossteich sollte dabei ein "Probelauf" für ein bisher von den Ermittlern noch "nicht näher aufgeklärtes Geschehen" am 3. Oktober sein.

Wie die Generalbundesanwaltschaft am Montag weiter ausführt, "verfolgen die Beschuldigten auf Grundlage ihrer rechtsextremistischen Gesinnung ein 'revolutionäres', auf Überwindung des demokratischen Rechtsstaates gerichtetes Ziel". Zu den politisch Andersdenkenden, die die Gruppe angreifen wollte, sollen den Erkenntnissen zufolge auch Vertreter politischer Parteien und Angehöriger gesellschaftlicher Institutionen gehören.

Weitere Informationen in Kürze ...

Matthias Puppe