Leipzig

Die Staatsanwaltschaft Gera hat am Dienstagmorgen David Köckert, Chef der rechtsextremen „Thügida“-Gruppe, festnehmen lassen. Das sagte Behördensprecher Sven Schroth gegenüber der LVZ. Zudem wurden an mehreren Orten in Thüringen und Sachsen Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Bei der koordinierten Aktion von Thüringer Landeskriminalamt (LKA) und Zoll seien unter anderem Schlagringe, Pyrotechnik, Geschäftsunterlagen und Datenträger sichergestellt worden. Neben dem bekannten Rechtsextremen selbst stehen noch zwei andere Männer im Fokus der Ermittlungen der Behörden. Zu diesen wurden bisher aber keine Angaben gemacht.

Vorwurf: Verstoß gegen Waffengesetz, Erpressung und Betrug

Grundlage für die Razzien am Dienstag bilden offenbar zwei verschiedene Strafverfahren der Geraer Staatsanwaltschaft. „Im ersten Verfahrenskomplex werden zwei der Beschuldigten neben einer schweren räuberischen Erpressung auch Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Konkret soll Köckert zusammen mit einem der beiden anderen Beschuldigten am 6. Oktober in Gera-Lusan einen Pizzaboten ausgeraubt haben.

Im zweiten Verfahren geht es um Sozialversicherungsbetrug, die neben Köckert auch dem dritten Beschuldigten zur Last gelegt wird. Wie Behördensprecher Schroth erkärte, betriebt der Thügida-Chef in Thüringen und Sachsen mehrere Tattoo-Studios und soll für die Mitarbeiter in den Betrieben „seit geraumer Zeit erheblich zu niedrige Sozialversicherungsbeiträge abgeführt“ und damit die Sozialversicherungsträger geschädigt haben, hieß es am Dienstag aus Gera.

Wie Behördensprecher Schroth weiter sagte, befand sich eines der Studios im sächsischen Kirchberg und wurde am Dienstagmorgen ebenso von Beamten durchsucht, wie weitere Geschäftsräume in Gera, Greiz, und Zeulenroda sowie Wohnungen in Greiz, Wünschendorf und Zwickau.

Führungsfigur der rechtsradikalen Szene

David Köckert ist eine der führenden Figuren der Rechtsextremen in Ostdeutschland. In den 1990er Jahren soll der 39-Jährige Kopf einer neonazistischen Kameradschaft gewesen sein. 2013 trat er dann in die AfD ein, wechselte ein Jahr später zur NPD und zog als Kandidat der Partei in den Kreistag des Landkreises Greiz ein. Seit mehreren Jahren organisiert er zudem Demonstrationen für die offen rassistisch und fremdenfeindlich auftretende Thügida-Gruppe.

Köckert ist mehrfach im Verfassungschutzbericht des Landes Thüringen erwähnt. Wie es im Bericht von 2017 unter anderem heißt, griff er bei einer Veranstaltung im August im thüringischen Apolda die Bundeskanzlerin scharf an und nannte sie ein „Brotspinne“. Laut Verfassungschutzbericht soll er konkret gesagt haben: „Ich will der Wolf sein, der dieses Rudel dahin führt und diese bucklige Brotspinne zur Hölle fahren lässt.“ Laut der Behörde fordert Köckert nicht nur den Sturz der Kanzlerin, er griff auch auf nationalsozialistische Propagandamuster zurück, in denen der Wolf als Figur der germanischen Mythologie verwandt wurde.

Auffällig wurde der 39-Jährige in diesem Jahr vor allem auf den Demonstrationen in Chemnitz und Köthen im Spätsommer. Unter anderem trägt er neuerdings eine „schwarze Sonne“ als Tattoo im Gesicht.

Von Matthias Puppe