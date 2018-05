Dresden

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 13 bei Dresden-Marsdorf hat ein Mann am Donnerstagmorgen tödliche Verletzungen erlitten. Er saß am Steuer eines Kleintransporters und bemerkte zwischen Marsdorf und Radeburg das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm fahrenden Lastwagens zu spät. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf, wobei das Fahrerhäuschen des Kleintransporters komplett eingedrückt wurde. Der per Hubschrauber eingeflogene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Angaben bis auf einen Schock unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Berlin musste komplett gesperrt werden, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Von uh