Der 64-jährige Fahrer eines mit Asche beladenen Tanklastzuges fuhr ungebremst in einen auf dem Standstreifen stehenden Kleintransporter auf. Der Lastzug geriet dadurch in Brand, fuhr in den Straßengraben und kippte auf die Seite. Der Fahrer konnte den brennenden Lkw leicht verletzt eigenständig verlassen.

Der Fahrer des Kleintransporters erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn war in Richtung Göttingen wegen der Löscharbeiten für eine Stunde voll gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Leipzig wird noch bis in die Abendstunden für die Unfallbegutachtung und die Aufräumarbeiten gesperrt bleiben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 120.000 Euro.

lvz