Blankenburg

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in Blankenburg ( Landkreis Harz) ist ein 30 Jahre alter Mann schwer verletzt worden und noch am Tatort seinen Verletzungen erlegen. Der Streit war am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Polizei hat insgesamt sechs Personen vorläufig festgenommen, zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren und vier Männer im Alter von 20, 26, 38 und 42 Jahren.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Alle Tatverdächtigen sind Deutsche. Die Ermittlungen dauern an.

Von LVZ