Grimma

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Grimma ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden eine Person ums Leben gekommen. Kurz vor fünf Uhr geriet ein VW Passat, der in Richtung Leipzig/Magdeburg unterwegs war, knapp tausend Meter vor der Muldebrücke ins Schlingern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug und kam am Fahrbahnrand zum Stehen.

Was dann passiert sein musste, stellte für die Einsatzkräfte der Polizei sowie den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Nerchau und Grimma „ein völliges Rätsel“ dar, sagte ein Polizeibeamter vor Ort. Denn 70 Meter weiter lag mitten auf der Fahrbahn eine leblose Person, die nach ersten Erkenntnissen von mehreren nachfolgenden Autos überrollt wurde.

Weitere Fahrzeuge in Unfall verwickelt?

Unklar ist zu diesem Zeitpunkt gewesen, ob es sich bei dem Toten um den Passatfahrer gehandelt hat und wie er auf die Fahrbahn kommen konnte. Diesen unsicheren Tatsachen geschuldet, fühlten sich die Einsatzkräfte veranlasst, einen langen Streckenabschnitt am Unfallort nach möglicherweise weiteren Personen abzusuchen – erfolglos. „Ebenso können wir noch nicht erkennen, welche Ursache zum Unfall geführte hat und wie viele weiter Fahrzeuge darin verwickelt gewesen sein könnten“, sagte der Polizeibeamte und verwies auf den Unfallbereitschaftsdienst, der die Ermittlungen übernommen hat.

Der Fahrer eines VW Passat ist auf der A14 bei Grimma tödlich verunglückt. Offenbar wurde er aus seinem Wagen geschleudert und anschließend von mehreren Fahrzeugen überrollt.

Die Autobahn war in Richtung Leipzig für mehrere Stunden voll gesperrt, was mit zunehmendem Verkehr in den Tag hinein zu langem Stau führte. Einige Autofahrer nutzten die Anschlussstelle Mutzschen als letzte Abfahrt und fuhren über die Landstraße in Richtung Grimma weiter, um dort wieder auf die A14 zu stoßen.

Von Frank Schmidt