Chemnitz

An einem Kreisverkehr in Chemnitz ist ein 73-jähriger Fußgänger von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann wollte am Mittwochnachmittag die Blankenburgstraße im Stadtteil Borna-Heinersdorf überqueren, als es zu dem Unglück kam, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte. Er nutzte dabei eine Querungshilfe für Fußgänger.

Ein stadtauswärts fahrender Sattelzug erfasste den Rentner, als dieser die Straße betrat. Der 58-jährige Lkw-Fahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fußgänger starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der Kreisverkehr musste für mehr als drei Stunden gesperrt werden.

Von nöß