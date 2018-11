Schkeuditz

Bei einem schweren Unfall in Schkeuditz nahe dem DHL Hub ist am Mittwoch eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Der Kleinwagen der 58-Jährigen wurde gegen 12.35 Uhr auf der B6 beim Abbiegen von einem VW Touareg erfasst. Dieser war nach Polizeiangaben am Abzweig zur Theodor-Heuss-Straße (S8) bei Rot über die Ampel gefahren.

Zur Galerie Bei einem schweren Unfall auf der B6 in Schkeuditz kam die Fahrerin eines Kleinwagens ums Leben.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Anschließend prallten sie gegen einen Ampelmast, einen Schaltkasten und ein Verkehrsschild.

Sowohl der 24-jährige Unfallverursacher als auch die 58-jährige Fahrerin des Opel Corsa wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb die Frau später, sagte eine Sprecherin aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Abend gegenüber LVZ.de.

Von nöß