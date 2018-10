Ein inzwischen vom Dienst suspendierter Regierungsrat soll Prüflingen an der Sächsischen Polizeihochschule in Rothenburg Oberlausitz ihre Prüfungsaufgaben vorab zugesteckt haben. Das berichtet der Stern. Der Betrug wurde von einigen Studenten aufgedeckt, die sich nicht an der Schummelei beteiligen wollten.