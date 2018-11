Chemnitz

In einer Wohnung in Chemnitz hat sich am Montag ein Tötungsdelikt ereignet. Beim Eintreffen der Polizei wurden eine Leiche und eine schwer verletzte Person entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Das Portal Tag 24 berichtet von einer Beziehungstat. Demnach handelt es sich bei dem Todesopfer um die Ehefrau, ihr Mann sei schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte waren am Montagmorgen zu der Wohnung gerufen worden. Die Feuerwehr hatte die Eingangstür in dem Wohnhaus in der Zietenstraße im Stadtteil Sonnenberg gewaltsam geöffnet.

Von LVZ