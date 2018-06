Torgau

Nach einer Attacke auf einen 36 Jahre alten Radfahrer ermittelt nun die Polizei in Torgau wegen Raubes. Der Mann war am frühen Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Stadt unterwegs, als er auf eine Gruppe von fünf ihm bekannten Personen traf.

Einer der Männer aus der Gruppe habe ihn aufgefordert, stehenzubleiben, berichtete die Polizei. Der Geschädigte habe die Aufforderung ignoriert, sei jedoch kurz darauf von einem der Männer vom Fahrrad gerissen worden.

Anschließend habe dieser Rädelsführer dem 36-Jährigen das Handy weggenommen und sich vom Ort des Geschehens entfernt. Die übrigen Männer hätten ihr Opfer umkreist und den Radfahrer mit Schlägen traktiert, bevor sie sich ebenfalls entfernten.

Der Geschädigte suchte dann einen Freund auf, mit dem er die Gruppe zur Rede stellen wollte. Da diese aber nicht mehr vor Ort war, erstattete er nun endlich eine Anzeige. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.

Von LVZ