Toter LKW-Fahrer wird in parkendem Lastwagen an der Autobahn gefunden

Leipzig. Auf einem Parkplatz der Autobahn 4 bei Glauchau ist am Samstag ein toter Trucker gefunden worden. Eine Disponentin seines Fuhrunternehmens hatte um Hilfe gebeten, weil sie keinen Kontakt mehr zu dem polnischen Fernfahrer bekam, wie die Chemnitzer Polizei am Sonntag mitteilte. Als Beamte im Führerhaus des am „Angerberg“ abgestellten Sattelzuges nachsahen, entdeckten sie den leblosen 48-Jährigen.

Die Todesursache ist noch unklar. Von einer Straftat wird derzeit nicht ausgegangen. „Es deutet erstmal nichts auf Fremdverschulden hin“, sagte ein Sprecher. Im Führerhaus wurde ein betriebener Gaskocher sichergestellt. Er könnte die Ursache für den Tod des Mannes sein. Der Fall wird untersucht.

dpa