Geschwenda

Nach dem Fund eines toten Babys in einem Wald in Thüringen ist für Sonntag eine Obduktion geplant. Bisher seien das Geschlecht und die Identität des Babys noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Sonntag auf Anfrage. Die Todesumstände waren noch unklar. Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr hatten demnach zwei Spaziergänger mit Hunden an der Ortsrandlage von Geschwenda im Ilm-Kreis die Leiche entdeckt und die Polizei gerufen.

In der Nacht zum Ostersonntag wurde eine Babyleiche in einem Wald im Ilm-Kreis gefunden. Quelle: dpa

Danach wurde der Bereich großräumig abgesperrt und untersucht. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft ergänzte, dass auch Gerichtsmediziner vor Ort gewesen seien. Das Baby sollte in der Rechtsmedizin Jena untersucht werden.

Steiles Gelände am Ortsrand

Laut Landespolizeidirektion in Thüringen war das tote Baby bekleidet. Nähere Angaben dazu, wie die Leiche vorgefunden wurde, wurden nicht gemacht. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass es sich um ein steiles Gelände an der Ortsrandlage handele. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion sagte, dass am Sonntag ein Spürhund den Bereich absuchen werde. Auch Polizeikräfte seien im Einsatz.

In Thüringen waren in den vergangenen Jahren mehrfach tote Babys entdeckt worden. Anfang 2016 etwa war in Ichtershausen bei Arnstadt (Ilm-Kreis) die Leiche eines kleinen Jungen gefunden worden, der laut rechtsmedizinischer Untersuchung bei der Geburt noch gelebt hatte. Später wurden die sterblichen Überreste eines weiteren Neugeborenen in der Region entdeckt.

Von LVZ