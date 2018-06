Doberschütz

Nach einem ungewöhnlichen Unfall in Doberschütz ermittelt nun die Polizei. In dem Ort wollte ein Mitarbeiter des Landratsamtes Nordsachsen eine Geschwindigkeitskontrolle durchführen – und baute am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Einmündung Breite Straße/Grunaer Damm eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage auf, die aus einem Stativ mit digitalem Fotoapparat sowie einem Rechner und einem Akku im Koffer besteht.

Kurz nach 17.30 Uhr sei dann ein Traktor von der Breiten Straße nach rechts auf den Grunaer Damm abgebogen, berichtete die Polizei. Dabei sei das Fahrzeug mit dem linken Vorderrad über den zur Messanlage gehörenden Koffer gefahren.

Zunächst keine Absicht vermutet

Der Traktorfahrer hielt danach an, woraufhin der Landratsamt-Mitarbeiter mit ihm gesprochen und auch gefragt habe, ob das Ganze vielleicht sogar Absicht war. Der Traktorfahrer habe geantwortet, dass der Landratsamt-Mitarbeiter hier nichts zu suchen habe und verschwinden solle, teilte die Polizei weiter mit.

Danach sei er pflichtwidrig weitergefahren. Der Mitarbeiter wiederum merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Nun haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden am Koffer konnte noch nicht beziffert werden.

