Leipzig

Sie wollte per Anhalter von Leipzig nach Nürnberg fahren, kam dort aber nie an. Die Polizeiinspektion im bayrischen Amberg sucht nach einer vermissten 28-Jährigen. Eine Sprecherin in Regensburg bestätigte LVZ.de, dass eine Vermisstenmeldung aufgegeben wurde.

Die Kriminalpolizei ermittele in dem Fall. Weitere Angaben könnten bisher aber nicht gemacht werden. Ob und wann sich die Ermittler mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung wenden, müsse derzeit noch geprüft werden. Man stehe auch in engem Kontakt zur Leipziger Polizei. In der Messestadt war die junge Frau bis zum Sonntag noch nicht als vermisst gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecher zu LVZ.de.

Seit dem Wochenende verbreitet sich in den sozialen Netzwerken ein Aufruf. Darin heißt es, die vermisste 28-Jährige sei am Donnerstagabend am Schkeuditzer Kreuz in einen Lastwagen gestiegen. Anschließend verlaufe sich ihre Spur.

jhz