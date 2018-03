Trotz Nagelgurts und Blockade - Verdächtige entkommen mit Tempo 200

Zittau - . Zwei Männer in einem verdächtigen Auto haben sich eine nächtliche filmreife Verfolgungsjagd mit der Bundespolizei geliefert. Sie entzogen sich in Zittau einer Kontrolle, rasten dann über beide Fahrspuren auf der Bundesstraße 99 in Richtung Norden und umfuhren gekonnt auch eine Nagelgurtsperre, wie die Bundespolizei in Ebersbach am Freitag mitteilte.

Einen quergestellten Transporter rammten sie und fuhren mit Tempo 200 davon - und über die Bundesstraße 178 nach Polen. Dort habe sich die Spur des Wagens mit falschen Görlitzer Kennzeichen verloren.

Von LVZ