Halle

Ein stark betrunkener Mann ist am Donnerstag kurz nach Mitternacht beim Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle gefasst worden. „Der augenscheinlich bereits erheblich alkoholisierte 42-Jährige entnahm eine Sektflasche aus dem Regal, versteckte diese unter seiner Jacke und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen“, berichtete Lisa Wirth vom Polizeirevier Halle am Freitag. Alarmierte Beamten stellten bei dem Ladendieb einen Atemalkoholwert von mehr als fünf Promille fest, woraufhin er durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Von B. L.