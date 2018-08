Marbach

Am Donnerstag (16. August ), gegen 14.50 Uhr, betrat ein unbekannter Mann die Filiale der Sparkasse Mittelsachsen in Marbach an der Hauptstraße und verlangte von einem Mitarbeiter (49) Bargeld. Dabei hielt der Unbekannte augenscheinlich eine Pistole in der Hand. In der Folge kam es jedoch nicht zu einer Geldübergabe, woraufhin der Täter unerkannt flüchtete.

Der Unbekannte konnte von dem Mitarbeiter wie folgt beschrieben werden: Er ist 1,75 Meter groß, trug zur Tatzeit einen schwarzen Integralhelm sowie eine schwarze Jacke. Zudem trug er noch schwarze Handschuhe und hatte einen schwarzen Beutel bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Tat geben? Wer kann Angaben zum Täter oder dessen Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz unter Telefon 0371 387-3448 entgegen.

Von daz