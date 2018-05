Torgau

Die Frau war auf dem Rückweg aus Leipzig, kam vom Bahnhof und ging gegen 2 Uhr auf der Zinnaer Straße aus Richtung Platz der Freundschaft kommend in Richtung Zinna. Sie bemerkte einen Radfahrer, der sie überholte, danach umdrehte und sein Fahrrad am Sparkassengebäude abstellte.

Radfahrer verfolgt Frau

Der Radfahrer folgte ihr dann zu Fuß und sprach sie anstößig an. Die 40-Jährige ignorierte den Mann, er jedoch ließ nicht von ihr ab und bedrängte sie daraufhin. Die Frau wurde von ihm berührt und in einem folgenden Gerangel zu Boden gebracht. Die Frau wehrte sich vehement und schrie lauthals um Hilfe. Die Hilfeschreie dürften im Bereich Zinnaer Straße zwischen den Blöcken 18 bis 26 und 38 bis 46 wahrnehmbar gewesen sein. Die Hilfeschreie führten schließlich dazu, dass der Täter von ihr abließ und mit seinem Fahrrad auf der Zinnaer Straße in Richtung Zinna davon fuhr.

So sieht der Mann aus

Personenbeschreibung Täter: ca. 1,80 Meter groß, ca. 30 Jahre, schlanke Gestalt, kurze, helle, gewellte bis lockige Haare, akzentfreies Deutsch mit sächsischem Dialekt, dunkle Hose, helle Jacke.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Torgau, Tel. 03421 756-325 oder bei der Kripo Leipzig, Tel. 0341 96646666 zu melden.

Von LVZ