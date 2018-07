Görlitz

Eine 91 Jahre alte Frau ist in Görlitz Opfer von skrupellosen Dieben geworden. Nach Angaben der Polizei hielt sich die Frau am Freitag auf dem Friedhof der Stadt auf, als unbekannte Täter ihr den Einkaufsbeutel stahlen. Mit dem darin befindlichen Wohnungsschlüssel drangen sie in ihre Wohnung ein und entwendeten 150 Euro Bargeld und eine Geldkarte, wie die Polizei am Samstag in Görlitz mitteilte. Mit der Karte hoben sie dann 1000 Euro von dem Konto der Rentnerin ab.

lvz