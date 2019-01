Torgau

Am Leipziger Finkenweg sind Unbekannte über den Jahreswechsel in eine Grundschulturnhalle eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr am Silvestertag und 14.30 Uhr am Neujahrstag, so die Polizei.

Die Einbrecher stiegen über ein aufgebrochenes Fenster in die Halle ein und durchsuchten das Gebäude. Sie entwendeten Sportgeräte und Feuerlöscher, die die Ermittler teilweise in der näheren Umgebung wieder fanden. Die Gesamthöhe des Schadens ist bisher noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zum Einbruch oder der Tatzeit machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier am Husarenpark 21, 04860 Torgau oder telefonisch unter (03421) 75 61 00 entgegen.

thiko