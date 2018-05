Wurzen

Erneut wurden im Gedenken an die Wurzener Opfer des Holocaust verlegte Stolpersteine geschändet. Unbekannte übersprühten die vier Steine zur Erinnerung an die Familie Seligmann in der Domgasse mit blauer und silberner Farbe. Bereits am 9. November des Vorjahres wurden diese kurz nach einer Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht beschädigt.

Darüber hinaus beschmierten Täter den Schaukasten des Bürgerzentrums D 5, Sitz des Vereins Netzwerk für demokratische Kultur (NdK), mit dem Spruch „Verpisst euch“, ein Wohnhaus im Crostigall, in dem unter anderem Flüchtlinge leben, mit „Wir kriegen euch“ sowie die Schultreppen mit „Juden schlachten“, „Zecken schlachten“, "White power“ und „Good Night Left Side“.

Weitere Parolen, darunter „Ausländer raus“ befinden sich neuerdings in der Schuhgasse. „Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, muss jetzt die Polizei ermitteln“, teilte das NdK offiziell mit. Farben und Zeitraum ließen jedenfalls darauf schließen.

Zuletzt verweist das NdK darauf, dass wahrscheinlich ebenfalls in der Nacht zum 4. Mai ein Flugblatt der Jungen Nationalisten (JN), der offiziellen Jugendorganisation der rechtsextremen NPD, und Aufkleber der neonazistischen Kleinstpartei „Der III. Weg“ in den Briefkasten am D 5 geworfen wurde.

Von lvz